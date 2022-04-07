Кроссовер Chery Tiggo 8 будут собирать на Ульяновском автозаводе?

В соцсетях появились фотографии с конвейера Ульяновского автозавода, на котором обнаружен кузов новой модели. Журналисты портала «АвтоВзгляд», оценив характерные очертания, сразу предположили, что это кузов китайского кроссовера Chery Tiggo 8, обновленная версия которого стартовала на российском рынке в середине февраля.

Примерно в эти же сроки в автомобильном мире как раз заговорили о готовящемся широкомасштабном партнерстве «Соллерс Авто» и Chery Automobile. В планах компаний называлось производство автомобилей на мощностях УАЗа (который с возможностями развития своего модельного ряда как раз зашел в тупик), а также - о совместном развитии электротранспорта и перспективных модулей для автопрома. С более конкретными проектами стороны обещали определиться до середины 2022 года.

Сложив воедино все эти кусочки разорванной мозаики, сегодня можно с большой долей уверенности предположить, кроссоверы какого бренда будут поддерживать ульяновское производство в ближайшие месяцы. А пока ждем конкретики от Chery (о планируемых объемах производства, о числе моделей на сборке и прочих) можно вспомнить подробности, касающиеся конкретно Сhery Tiggo 8. Впервые эта модель была представлена в России в 2020 году, через год она получила вертикальное развитие в исполнении Tiggo 8 PRO. Тем самым две модели стали флагманскими в модельной линейке Chery.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года в России было реализовано 2883 кроссовера Chery Tiggo 8, что на 40% больше, чем годом ранее. Ближайшим конкурентом для него на нашем рынке называли Haval F7. В этом же ряду больших кроссоверов можно назвать еще и Peugeot 5008 и Skoda Kodiaq, но объемы продаж несопоставимы: у одного - намного ниже, второй пока был недосягаемо выше.

О том, какие еще модели могут появиться на российском рынке, подробно изложено в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Chery