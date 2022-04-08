Цены на автомобили Aurus собираются повысить | АВТОСТАТ

Цены на автомобили Aurus собираются повысить

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Цены на автомобили Aurus собираются повысить

Мониторинг цен на новые легковые автомобили
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил журналистам, что цены на люксовые автомобили Aurus, вероятно, подрастут, хотя проблемы с комплектующими не затронули производство - пока их запасов достаточно. «Сегодня я откровенно должен сказать, что на каждом проданном Aurus есть убытки компании, - сообщил министр, слова которого приводит ТАСС. - Поэтому придется повышать цену для того, чтобы, скажем так, эти ножницы пройти».

Увеличение затрат связывают с необходимостью предприятия выполнять планы по импортозамещению (где-то сменить поставщика, проработать другую логистику) и дальнейшему расширению модельной линейки. Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. 

Министр подтвердил, что внедорожник Aurus Komendant собираются запустить в серийное производство, как и планировалось раньше, в 2022 году. А пока на заводе в Елабуге продолжается серийное производство представительского седана Senat, операционная деятельность ведется в необходимом объеме. Более того, в первых числах апреля прошла информация, что на фоне санкций спрос на отечественные автомобили класса «люкс» Aurus в России умеренно растет, и производитель не отказывается от своих экспортных планов в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus. Напомним, не далее как в конце марта были запатентованы новый кабриолет и катафалк российской марки, а как раз сегодня, 8 апреля, россияне впервые увидели катафалк Aurus (он получил название Lafet) не на фотографиях, а воочию, когда пришли к Храму Христа Спасителя попрощаться с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и проводить его в последний путь.

Фото: Aurus

Источник: АВТОСТАТ

Теги: ценылюксовые автомобилиaurusaurus senat

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