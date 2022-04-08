Союз автостраховщиков попросил ЦБ увеличить сроки ремонтов и разрешить использовать б/у запчасти

Выступая на форуме «FinAuto - 2022» (видеотрансляция доступна по ссылке), Михаил Порватов (РСА), в числе главных рисков, с которыми сегодня сталкиваются автостраховые компании, назвал неустойчивость рынка и грозящий впереди дефицит запасных частей. Спикер сообщил, что РСА уже направил в адрес Центробанка ряд предложений, связанных с работой в условиях ужесточения санкций в адрес России со стороны недружественных нам государств.

«Дефицит запчастей - угроза вполне реальная, - напомнил Порватов. - Дело в том, что в ОСАГО уже несколько лет законодательно закреплен принцип приоритета ремонта - как средство борьбы со страховым мошенничеством. Мы опасаемся, что вследствие дефицита запасных частей возникнут огромные сложности с организацией ремонта. Просто потому, что запасных частей не будет. В этой связи наши предложения: установить право страховщика заменить форму возмещения (если запчастей нет, то выдать возмещение в денежной форме). Второе - разрешить использовать б/у запчасти. Это спорное предложение, но рынок использованных запчастей вполне легален, и если запчасть сертифицирована, то почему бы ее не использовать?».

Чтобы усилить свою позицию в отношении б/у запчастей, Порватов также напомнил, что часто при ремонтах после ДТП речь идет не о замене сложных механизмов, а о кузовных частях - крыльях, капотах, багажниках. То есть, о том, что не влияет на безопасность движения.

Кроме того, РСА попросил у ЦБ увеличить максимальный срок ремонта с 30 до 60 рабочих дней (потому что сейчас логистические цепочки разрушены, и уже понятно, что даже когда логистика наладится - сроки поставок увеличатся. Третьим предложением РСА стало введение моратория на штрафы ЦБ - вследствие неизбежности нарушений со стороны страховщиков.

Кроме того, сегодня страховщики испытывают достаточно серьезные проблемы с атаками на их сайты. И поскольку одной из обязанностей страховщика является бесперебойное функционирование сайтов страховщиков, в числе предложений - увеличение сроков для заключения e-ОСАГО. Опасаясь мошенничества, РСА также предлагает ограничить перечень получателей страхового возмещения, в том числе запретить цессию в ОСАГО: необходимо, чтобы получателем был непосредственно собственник поврежденного автомобиля.

В связи со снижением уровня жизни населения, автостраховщики вслед за падением продаж новых автомобилей ожидают снижения продаж автокаско, роста мошенничества (угоны из-за дефицита запчастей) и из-за дефицита запчастей – роста стоимости ремонта, что уже происходит. Не исключено, что при таких угрозах рынок автостраховщиков будет сокращаться.

А какую долю в общем объеме расходов на содержание автомобиля занимают затраты на страховку? Во сколько в целом обойдется содержание автомобиля определенной марки и модели? Подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».