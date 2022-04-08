Автомобили, которые затонули на судне Felicity Ace: заказчики получат вместо них новые

В конце февраля автомобильный мир обсуждал пожар, случившийся на судне Felicity Ace в районе Азорских островов. На борту было около 4 тысяч автомобилей - в основном производства концерна Volkswagen, в том числе люксовые Porsche, Bentley и Lamborghini, а также несколько уникальных машин, которые уже не выпускаются несколько лет. Корабль несколько дней горел, а после неудачных попыток транспортировать его ближе к берегу 1 марта он все же затонул и теперь находится на глубине более 3 километров. Общий ущерб, причиненный пожаром, специалисты оценили в 400 миллионов евро.

В этой ситуации можно, конечно, посочувствовать страховой компании, на которую пришлись огромные выплаты, можно порассуждать о том, как человек продолжает захламлять мировой океан, пожалеть о роскошных автомобилях, на производство которых потрачено столько сил и средств, но сегодня, спустя месяц после случившегося, больший интерес вызывает то, как автопроизводитель решил поступить с клиентами, не дождавшимися своих заказов.

Исполнительный директор Volkswagen Group объявил, что затонувшие автомобили, предназначавшиеся клиентам, будут заменены, включая модели Lamborghini Aventador Ultimae и Urus, а также Volkswagen, Bentley, Audi и Porsche. Об этом сообщает издание Сar and Driver. Согласно официальным документам, на борту грузового судна находились 85 суперкаров Lamborghini, среди которых 15 Aventador прощальной спецверсии, 20 Huracan и полсотни Urus. Компания Audi в результате пожара потеряла 846 машин (в том числе 122 электрокара семейства e-tron), Porsche – 580. Кроме того, на дно ушли 190 Bentley.

Представитель Lamborghini подтвердил Car and Driver, что на Felicity Ace было 15 Lamborghini ограниченной версии Aventador Ultimae стоимостью 500 000 долларов, производство которых официально прекращено. Однако компания решила восстановить всю сложную цепочку поставок, чтобы осуществить их досборку дополнительным тиражом и клиенты все равно получили свои автомобили.

Porsche 18 марта также подтвердила, что заменит новые автомобили, которые находились на пути к покупателям в США. Генеральный директор Оливер Блюм, которого цитирует Autocar, сказал: «У нас на корабле было более 1000 автомобилей. Теперь от нас зависит восстановить производство, несмотря на то, что мы сталкиваемся с проблемами полупроводников и нарушениями цепочки поставок в связи с войной на Украине».

Генеральный директор Bentley Motors Адриан Холлмарк сообщил Automotive News, что компания нашла решение для замены более половины из 189 Bentley, потерянных вместе с кораблем (путем перенаправления непроданных автомобилей из других мест), и что об остальных позаботятся в течение следующих шести месяцев: «Ущерб, нанесенный транспортным средствам, покрывается страховкой. Бренды и дилеры уже начали информировать своих клиентов и находить индивидуальные решения».

На Felicity Ace было около 1800 автомобилей Audi, они тоже будут заменены, подтвердил генеральный директор Audi Маркус Дюсманн, не вдаваясь в подробности того, как это произойдет. Меньше повезло другим автомобилям, которые также находились на борту злосчастного Felicity Ace. В списках затонувших автомобилей, как выяснилось, оказались и уникальные - например, Land Rover Santana 1977 года, 15-летний BMW 750i, а также 65-й экземпляр Honda Prelude SiR, который не выпускают уже несколько десятилетий.

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Фото: Car and Driver