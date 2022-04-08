Porsche открыл первый завод за пределами Европы

Компания Porsche в партнерстве с торговым конгломератом Sime Darby открыла завод в малазийском городе Кулим, который стал первым предприятием в истории штутгартской марки, расположенным за пределами Европы. До этого автомобили Porsche выпускались только на заводах в Германии, Словакии и Финляндии. На начальном этапе автомобили Porsche будут выпускаться в Малайзии для внутреннего рынка, а в дальнейшем предприятие наладит экспорт в другие страны Азии.

Как пишет портал Autonews.ru, штат нового завода полностью состоит из малазийцев, прошедших специальное обучение. На данный момент здесь налажено производство только одной модификации Porsche Cayenne. Речь идет о кроссовере с 3-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 340 л.с. Автомобили пока выпускают методом крупноузловой сборки, однако большинство ключевых компонентов, в том числе узлы передней и задней оси от ZF и элементы салона от Clarion, производятся локально. Благодаря этому стоимость Porsche Cayenne местной сборки стартует с отметки 550 тыс. малазийских ринггитов (130,6 тыс. долларов), что на 113 тыс. ринггитов (26,8 тыс. долларов) меньше по сравнению с европейским вариантом.

Базовое оснащение Porsche Cayenne малазийского производства при этом стало богаче и включает светодиодную оптику, 21-дюймовые легкосплавные диски, четырехзонный климат-контроль, передние сиденья с электрическими регулировками в 14 направлениях, аудиосистему Bose и информационно-развлекательный комплекс с 12-дюймовым сенсорным дисплеем.

Фото: paultan.org