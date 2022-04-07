Рынок новых LCV в марте упал на 21%

По итогам марта 2022 года в России было куплено 8,8 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 21% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт» по регистрации транспортных средств.

Напомним, что в январе и феврале рынок LCV в нашей стране показывал рост, а мартовское падение во многом объясняется последствиями военной спецоперации на Украине. На этом фоне часть автопроизводителей приостановила поставки машин на российский рынок, а некоторые автозаводы столкнулись с перебоями поставок комплектующих – из-за нарушения логистических цепочек. К тому же вследствие обвала курса российского рубля (в конце февраля – начале марта) цены на автомобили резко устремились вверх. Все это сыграло против рынка.

Как отмечают эксперты, отрицательная динамика коснулась практически всех участников российского рынка LCV. К примеру, у марки GAZ, которая является его лидером, в марте объемы упали на 16% (до 3815 шт.). Располагающийся на втором месте УАЗ (1218 шт.) потерял 24% от уровня годичной давности. У бренда Ford падение составило 20% (до 1210 шт.), у LADA – 14% (до 1147 шт.). С большим отставанием пятерку лидеров среди марок замкнула Peugeot (296 шт.; -41%).

В ТОП-10 только Hyundai по итогам марта смогла продемонстрировать положительную динамику (+74%). А среди оставшихся компаний этого добилась еще Isuzu (рост в 35 раз), но за счет низкой базы прошлого периода.

В модельном рейтинге особо значимых изменений не произошло. Лидирует по-прежнему GAZ Gazelle NEXT с долей около четверти рынка. В марте нынешнего года ее показатель составил 2101 купленный экземпляр – на 17% меньше, чем год назад. Вторую позицию сохраняет Ford Transit (1210 шт.; -20%), на третьей – LADA Largus VU (1014 шт.; -10%). Результаты остальных моделей составили менее 1000 единиц.

Мартовское падение российского рынка LCV сказалось и на итогах 1 квартала. Так, за этот период его объем составил 27,4 тыс. машин – на 0,2% меньше, чем за январь – март 2021 года.

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Фото: ГАЗ