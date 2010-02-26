"Вторчермет" подготовился к программе утилизации автомобилей

На производственно-заготовительной площадке предприятия «Вторчермет НЛМК Центр» в г. Мытищи (Московская область) введена в эксплуатацию новая шредерная установка по переработке лома производительностью 38 тонн металлолома в час. Ввод оборудования позволит увеличить мощности площадки до 216 тыс. тонн металлолома в год, сообщает сайт MetalTorg.Ru

Введенная в эксплуатацию установка германской фирмы Metso Lindemann GmbH предназначена для измельчения металлического лома, а также для его очистки от посторонних примесей. Она применяется в основном для переработки легковесного лома, автомобильных кузовов, а также смешанного лома. Среди всех технологий переработки металлолома применение шредерных установок является наиболее прогрессивным, поскольку позволяет обеспечить высокую чистоту и насыпную плотность металлургического вторсырья, снижение времени плавки и расхода энергии, повышение качества выплавляемого металла при дальнейшем использовании лома для производства стали.

Оснащение предприятия производственного объединения «Вторчермет НЛМК» новым оборудованием позволит ему принять активное участие в программе утилизации автотранспорта, заявленной Министерством промышленности и торговли РФ. Согласно официальной информации Минпромторга ООО «Вторчермет НЛМК Центр» включен в число 5 предприятий – участников данной программы по г. Москве и Московской области. ПО «Вторчермет НЛМК» заявитл об участии в проекте по утилизации старых автомобилей в 35 регионах России.

По оценке отдела аналитики "АВТОСТАТ" всего по программе утилизации автомобилей с марта по ноябрь необходимо будет переработать порядка 150-180 тысяч тонн автомобильного металлолома. Утилизационные предприятия с такой задачей должны справиться довольно легко.