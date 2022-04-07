КАМАЗ в 2021 году получил 4,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Консолидированная выручка группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2021 год составила 271 млрд 822 млн рублей, превысив уровень предыдущего года на 25%. Чистая прибыль компании в отчетный период составила 4 млрд 633 млн рублей против 3 млрд 104 млн рублей в 2020 году, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, достижение данного показателя стало возможным благодаря увеличению объемов продаж, эффективному использованию инструментов клиентского финансирования, инициативам по снижению издержек и повышению производительности труда.

Напомним, по итогам 2021 года КАМАЗ увеличил производство на 18%, выпустив 44136 машин. Реализация грузовиков «КАМАЗ» на внутреннем и экспортном рынках увеличилась на 19% и составила 44 тыс. единиц. В результате КАМАЗ удерживает лидерство на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн: в прошлом году доля компании на рынке России составила 44%. Существенные темпы роста выручки обусловлены увеличением продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, устойчивым спросом на первую модель новейшей линейки автомобилей К5 – КАМАЗ-54901 и увеличением объемов реализации пассажирского транспорта (автобусы, электробусы).

Группа организаций ПАО «КАМАЗ» продемонстрировала положительный операционный денежный поток в сумме 4 млрд 621 млн рублей, что, в том числе, позволяет осуществлять программы реинжиниринга производства и развития нового модельного ряда. Инвестиции в модернизацию и освоение новых технологий составили 17 млрд рублей или 6% от выручки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок импортных компонентов, КАМАЗ продолжает производство автомобилей поколения К4 и К5. Как отмечается, автомобили КАМАЗ нового модельного ряда востребованы на российском рынке, и продолжается их отгрузка в дилерскую сеть, однако лимитирующим фактором производства пока является складской запас комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

Как заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

Кроме того, сегодня топ-менеджментом компании предпринимается ряд мер по организации поставок комплектующих для линейки К4, чтобы сборка этих востребованных на рынке автомобилей на конвейере КАМАЗа была продолжена как минимум до конца текущего года.

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Фото: КАМАЗ