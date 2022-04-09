Hyundai Tucson в марте вошел в тройку бестселлеров марки в России

Российские дилеры Hyundai в марте реализовали 4909 автомобилей – на 68% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи Hyundai в нашей стране составили 30026 машин (-25%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки в 1 квартале составила 10,8% против 10,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Hyundai в прошлом месяце стал седан Solaris, чья реализация снизилась на 72% и составила 1666 автомобилей. На втором месте по популярности идет компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 1563 проданных машины (-77%). Замыкает тройку российских бестселлеров Hyundai кроссовер Tucson четвертого поколения, на котором остановили свой выбор 734 покупателя (рост в 4,4 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСАТ», в феврале у российских дилеров Hyundai появился седан Solaris в лимитированном исполнении Sportline. Кроме того, компания «Хендэ Мотор СНГ» представила в России новый минивэн Staria, который пришел на смену предыдущему поколению модели H-1.

Какие автомобили Hyundai (и не только) имеют лучшую остаточную стоимость – читайте здесь.

Фото: Hyundai