Британский автохолдинг Inchcape уходит из России

Крупный международный игрок автобизнеса – холдинг Inchcape – покидает российский рынок после 16 лет работы.

Как пишет «Газета.Ru», представленный в 40 странах мира глобальный дилерский холдинг Inchcape ищет покупателей на свои активы в России. Выручка российской «дочки» компании, у которой остается около 20 дилерских центров в Москве, в 2021 году составила 750 млн фунтов стерлингов, что составляет примерно 10% от ее мировых объемов. Основной причиной выхода из российского бизнеса холдинг называет события на Украине. Пока что автоцентры Inchcape в России продолжают работу в обычном режиме.

Напомним, международный дилерский холдинг Inchcape вышел на российский рынок в 2006 году, а в 2008-м приобрел контрольный пакет акций московского дилера Musa Motors. В настоящее время в состав Inchcape входят 19 дилерских центров в Московском регионе, в портфеле бренды BMW, MINI, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, EXEED, Volvo, Toyota, Hyundai, Genesis и Mitsubishi.

Как считают эксперты, автосалоны Inchcape в России могут быть интересны из-за их выгодного расположения, но в нынешних условиях продать автомагазины получится только со значительным дисконтом.

Автомобили различных марок и моделей можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Inchcape