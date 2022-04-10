УАЗ «Патриот» в марте вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Ульяновский автозавод в марте реализовал 2206 автомобилей, что на 19% ниже показателя годичной давности. По итогам первых трех месяцев 2022 года в нашей стране было продано 5215 ульяновских внедорожников (-7%). В результате доля УАЗа на российском рынке в 1 квартале составила 1,9% против 1,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» в марте выбрали 767 покупателей (-23%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 1017 реализованных машин (+5%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 194 экземпляра, что на 49% хуже результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале Ульяновский автозавод начал поставку клиентам специализированных фургонов на базе УАЗ «Профи» c трехрядной пятиместной кабиной.

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Фото: УАЗ