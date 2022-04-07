Kia в марте 2022 года сохранила лидерство среди иномарок в России

Российские дилеры Kia в марте реализовали 6336 автомобилей – это на 68% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2022 года в России было продано 33658 автомобилей Kia, что на 35% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,1% против 13,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в марте было реализовано 2918 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-64%). Второе место по объему продаж в линейке Kia занял кроссовер Sportage, который выбрали 812 покупателей (-76%). Третий результат показал компактный кроссовер Seltos – 597 автомобилей (-62%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале на заводе «Автотор» в Калининграде началось производство кроссовера Kia Sportage пятого поколения, чья премьера в России ожидается во втором квартале текущего года.

Полный список дилеров Kia (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Kia