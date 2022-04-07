Российский авторынок в марте выпал из пятерки европейских лидеров

Автомобильный рынок России, который в марте показал падение на 63%, выпал из пятерки европейских лидеров.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 243479 машин (-14,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат продаж с 1998 года, несмотря на низкую базу прошлого года, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Германия с показателем 241330 машин (-17,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательный результат зафиксирован впервые после двух месяцев роста. Между тем, заказы на новые автомобили в марте увеличились на 6%, что позволяет в дальнейшем рассчитывать на возвращение к положительной динамике продаж.

Третий результат показала Франция – 147079 проданных машин (-19,5%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется десятый месяц подряд. Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 119497 автомобилей (-29,7%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика, помимо прочего, обусловлена отложенным спросом из-за анонсированных ранее правительством мер по субсидированию покупки экологически чистых машин.

Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, чей авторынок в марте снизился на 30,2% и составил 59920 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат зафиксирован впервые после двух месяцев роста и обусловлен, в частности, начавшимся ростом цен на топливо из-за ситуации на Украине, вызвавшим снижение спроса.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на шестую строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 55129 единиц (-62,9%).

О дальнейшем развитии ситуации на российском рынке читайте здесь.