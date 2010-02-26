АВТОВАЗ к маю должен сформировать базу поставщиков

АВТОВАЗ к маю 2010 года рассчитывает завершить формирование панели поставщиков, заявил вице-президент по закупкам АВТОВАЗа Дамир Кашапов. По его словам, в настоящее время порядка 270 поставщиков осуществляют прямые поставки на конвейер АВТОВАЗа, причем около 70% поставок монополизированы. Модернизацию базы поставщиков АВТОВАЗ намерен через создание совместных предприятий.

«Всего придет порядка 50 поставщиков 1-го уровня, – сообщил Д.Кашапов на совещании в мэрии Тольятти . – Вопросы о формировании поставщиков 2-го и 3-го уровня будут переданы АВТОВАЗом поставщикам 1-го уровня». При этом он добавил, что после аудита 52 предприятий в панель поставщиков Renault попало лишь 4 компании. «Но мы сейчас ведем переговоры, потому что понимаем, что других-то предприятий нет...» – отметил Д.Кашапов.

По его словам, АВТОВАЗ не устраивает существующее качество комплектующих, поставляемых на заводской конвейер. В рамках реформирования дирекции по закупкам АВТОВАЗа в скором времени планируется подписать соглашение о создании совместной с Renault структуры, которая бы занималась вопросами развития качества поставщиков. Кроме того, учитывая тяжелое финансовое положение поставщиков АВТОВАЗ начал переговоры со Сбербанком и ВТБ и рассчитывает совместно с российским правительством предложить системные мероприятия – в частности, по отсрочке платежей.