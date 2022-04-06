LADA Niva в марте стала лидером продаж в сегменте SUV

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в марте стал внедорожник LADA Niva. Совокупные продажи семейства LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 2898 автомобилей, что на 52% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 1563 реализованных машины (-77%). Далее идет Renault Duster, разошедшийся тиражом в 1457 экземпляров (-35%). Четвертый результат показал Nissan Qashqai – 1270 автомобилей, что на 37% меньше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Toyota RAV4, чьи продажи снизились на 76% до 1216 машин.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам марта также вошли: Mazda CX-5 (1214 шт., -35%), Nissan X-Trail (996 шт., -47%), Kia Sportage (812 шт., -76%), УАЗ «Патриот» (767 шт., -23%) и Hyundai Tucson (734 шт., рост в 4,4 раза).

Стоит отметить, что по итогам первых трех месяцев 2022 года лидером среди моделей SUV является Hyundai Creta с показателем 10054 реализованных машины (-48%). Далее следуют семейство внедорожников LADA Niva, разошедшееся в количестве 9307 единиц (-29%), и Renault Duster, продажи которого составили 8526 автомобилей (+16%).

Напомним, что 5 апреля внедорожник LADA Niva отпраздновал свое 45-летие. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Фото: АВТОВАЗ