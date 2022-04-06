В России началось производство нового Haval Dargo

Российский завод Haval начал производство нового среднеразмерного кроссовера Haval Dargo, который появится в продаже уже в этом году.

Как сообщает пресс-служба Haval, внешний вид автомобиля, выполненный в урбанистическом дизайне с оригинальными геометрическими формами, отличают светодиодные круглые передние фары, футуристичные задние фонари, а также решетка радиатора трапециевидной формы с плавными углами, перекликающаяся с колесными арками. Среди элементов интерьера стоит отметить оригинальные решетки дефлекторов, широкий ультрасовременный экран мультимедиа, который вместе с цифровой панелью создает единое пространство в салоне, а также селектор коробки передач в форме шайбы.

Габариты Haval Dargo составляют 4620 x 1910 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм и дорожном просвете 200 мм. Новинка построена на базе модульной платформы L.E.M.O.N.

Новый Haval Dargo оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с. с 7-ступечатой роботизированной коробкой передач 7DCT мокрого типа. Автомобиль будет представлен в вариантах с передним и полным приводом. Кроссовер оснащен интеллектуальной системой полного привода 4WD, системой выбора режима движения из 8 доступных: эко, спорт, стандарт, снег, грязь, песок, трава/гравий и ухабы. За реализацию элементов автономного вождения уровня L2 (ADAS) отвечает процессор Mobile Eye Q4, а также 14 радаров и 5 камер.

Что касается адаптации Haval Dargo к климатическим условиям России, автомобиль оснащен подогревом передних и задних сидений, обогревом руля, электрообогревом лобового стекла по всей поверхности, подогревом форсунок омывателя, а также емкостью омывающей жидкости увеличенного размера.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2022 года российские дилеры Haval реализовали 8311 автомобилей, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке стал новый компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 3629 проданных автомобилей. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». Стоит также отметить, что в феврале российские дилеры Haval начали продажи обновленных кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года.

Какие еще автомобили из КНР придут на наш рынок, вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Haval