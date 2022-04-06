Китайские автопроизводители не уйдут с российского рынка

Форум автобизнеса «FinAuto – 2022», проводимый аналитическим агентством «АВТОСТАТ», продолжает свою работу (прямая видеотрансляция доступна по ссылке). В рамках конференции эксперты обсудили перспективы развития китайских брендов в России.

По итогам 2021 года доля китайских марок на российском рынке достигла 7,5%. Всего было куплено 114 261 новый легковой автомобиль (данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт»). Тогда как в 2020 году этот показатель составил 52 971 автомобиль. Рост – более чем в 2 раза. Об этом в ходе своего доклада сообщил исполнительный директор аналитического агентства «АВОСТАТ» Сергей Удалов. Доля китайских марок в парке легковых автомобилей РФ равна 1,7%.

Что касается дилерских центров китайских брендов, то в России на начало этого года их насчитывалось 723. Больше всего дилеров у марки Chery (135).

Самым популярным китайским брендом в России по итогам прошлого года стал Chery (40 069 шт.). Второе место – у Haval с результатом 36 721 единиц, на третьем – Geely (24 616 шт.). При этом, если рассматривать ТОП-3 марок по итогам 1 квартал 2022 года, то мы можем видеть, что Chery (7 689 шт.) уступил лидерство бренду Haval (8 771 шт.). Geely снова занимает третью строчку (5 184 шт.).

Также на форуме «FinAuto – 2022» состоялся круглый стол, где представители брендов из Поднебесной обсудили текущую ситуацию в России.

Александр Кулагин (Changan) и Мария Лобанова (Chery/EXEED) отметили общую тенденцию в связи с политической обстановкой – проблемы с логистикой. Они вызваны, в том числе и введенными западными санкциями против России. Несмотря на то, что количество автомобилей на складах сократилось, дилеры продолжают работать.