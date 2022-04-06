Китайские автопроизводители не уйдут с российского рынка

Форум автобизнеса «FinAuto – 2022», проводимый аналитическим агентством «АВТОСТАТ», продолжает свою работу (прямая видеотрансляция доступна по ссылке). В рамках конференции эксперты обсудили перспективы развития китайских брендов в России.
По итогам 2021 года доля китайских марок на российском рынке достигла 7,5%. Всего было куплено 114 261 новый легковой автомобиль (данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт»). Тогда как в 2020 году этот показатель составил 52 971 автомобиль. Рост – более чем в 2 раза. Об этом в ходе своего доклада сообщил исполнительный директор аналитического агентства «АВОСТАТ» Сергей Удалов. Доля китайских марок в парке легковых автомобилей РФ равна 1,7%.
Что касается дилерских центров китайских брендов, то в России на начало этого года их насчитывалось 723. Больше всего дилеров у марки Chery (135).
Самым популярным китайским брендом в России по итогам прошлого года стал Chery (40 069 шт.). Второе место – у Haval с результатом 36 721 единиц, на третьем – Geely (24 616 шт.). При этом, если рассматривать ТОП-3 марок по итогам 1 квартал 2022 года, то мы можем видеть, что Chery (7 689 шт.) уступил лидерство бренду Haval (8 771 шт.). Geely снова занимает третью строчку (5 184 шт.).
Также на форуме «FinAuto – 2022» состоялся круглый стол, где представители брендов из Поднебесной обсудили текущую ситуацию в России.
Александр Кулагин (Changan) и Мария Лобанова (Chery/EXEED) отметили общую тенденцию в связи с политической обстановкой – проблемы с логистикой. Они вызваны, в том числе и введенными западными санкциями против России. Несмотря на то, что количество автомобилей на складах сократилось, дилеры продолжают работать.
Еще одна тенденция – это рост цен на автомобили китайских марок. Это обусловлено все той же логистикой, которая стала сложнее, а также нестабильным курсом рубля по отношению к иностранной валюте. Однако, если курс стабилизируется, то есть вероятность, что цены вернутся на прежний уровень.
Другая причина повышения стоимости автомобилей китайских брендов – повышения качества. В частности, за счет увеличения различных опций. Александр Кулагин утверждает, что разница за 2 года – существенная.
Несмотря на сложную ситуацию на автомобильном рынке, Мария Лобанова утверждает, что бренды Chery и EXEED не рассматривали вариант снижения плана продаж. Кроме того, есть план по продвижению дилерских сетей. Заявки на открытие ДЦ принимаются.
Об уверенном положении китайских брендов на российском рынке говорят и новинки. В марте стартовали продажи нового кроссовера EXEED LX.
Марка Changan также была готова представить сразу три новинки, но пока этот вопрос отложили. Всему виной – логистика.
В обсуждении также принимала участие Наталья Нехорошева (Electro.cars). Она рассказала о том, что среди китайских автомобилей довольно много электрокаров. Из 10 мировых брендов половина – из КНР. Преимущество электрического транспорта в том, что в таких машинах меньше комплектующих, которые подлежат замене. По словам Натальи Нехорошевой, у России есть все шансы, чтобы собирать собственные электромобили.
А вот о том, как дальше будут вести себя автопроизводители из Китая на российском рынке, как будут развивать свои дилерские сети и какими новинками порадуют жителей нашей страны, можно узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ