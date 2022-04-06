Продажи автомобилей LADA в марте 2022 года упали в 2,7 раза

АВТОВАЗ в марте реализовал на российском рынке 12289 автомобилей LADA – это на 64% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 52712 машин, что на 37% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19% против 21,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером АВТОВАЗа в марте стала LADA Granta, чья реализация составила 3433 автомобиля (-73%). Второй результат показала LADA Vesta – 3167 проданных машин (-64%). Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 2898 автомобилей, что на 52% ниже показателя годичной давности. Далее идет универсал LADA Largus с показателем 1555 реализованных автомобилей (-56%). Реализация модели LADA XRAY составила 534 штуки (-75%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ с 4 по 24 апреля находится в корпоративном отпуске, который был перенесен с июля – августа в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. Как отмечается, данное решение позволит АВТОВАЗу накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

Между тем, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ