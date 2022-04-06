LADA Granta в марте 2022 года вернула лидерство на российском авторынке

Самой продаваемой моделью в России по итогам марта стала LADA Granta, чья реализация снизилась на 73% и составила 3433 автомобиля, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Таким образом, вазовский бюджетник впервые с начала года поднялся на верхнюю строчку рейтинга продаж, сместив Kia Rio, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как отмечается в обзоре российского авторынка за март, второй результат показала LADA Vesta – 3167 проданных машин (-64%). Третье место заняла Kia Rio с показателем 2918 автомобилей, что на 64% меньше по сравнению с прошлым годом. Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend составили 2898 единиц (-52%).

Далее идет седан Hyundai Solaris, разошедшийся тиражом в 1666 экземпляров (-72%). Реализация лифтбека Volkswagen Polo снизилась на 69% до 1565 штук. Кроссовер Hyundai Creta выбрали 1563 покупателя – на 77% меньше, чем годом ранее. Универсал LADA Largus был продан в количестве 1555 единиц (-56%), а лифтбек Skoda Rapid нашел 1473 владельцев (-67%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Renault Duster с показателем 1457 реализованных машин (-35%).

Какие из этих моделей имеют лучшую остаточную стоимость – смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ