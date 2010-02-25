GM начал ликвидацию марки Hummer, но «не закрыл дверь»

Сделка по продаже марки Hummer китайской компании Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machines не состоится, поскольку китайская сторона не смогла получить одобрение от местного правительства на покупку американской компании за 150 млн. долларов.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по связям с общественностью GM СНГ Сергей Лепнухов, объявлено о ликвидации бренда Hummer, но эта процедура никак не скажется на нынешних и будущих владельцах автомобилей американской марки. «Производство запчастей будет продолжаться, поэтому все любители больших внедорожников в России еще могут купить легендарные «Хаммеры», которые скоро могут стать раритетами», – сказал представитель GM СНГ. По его словам, у российских дилеров Hummer сейчас есть в наличии автомобили 2008 и 2009 года, собранные на калининградском «Автоторе».

С.Лепнухов также не исключил, что Hummer может повторить судьбу другого бренда GM – Saab. После срыва сделки со шведским производителем суперкаров Koenigsegg GM также начал ликвидацию своего бренда, но потом нашелся новый покупатель – голландский производитель спортакров Spyker, который в конечном итоге и стал владельцем шведского бренда. «В настоящий момент никаких претендентов на Hummer нет, это просто предположения, – подчеркнул С.Лепнухов. – Ликвидация бренда началась, но дверь пока не закрыта».