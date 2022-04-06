Продажи новых автомобилей в марте 2022 года упали на 63%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в марте снизились на 62,9% до 55129 машин. По итогам первых трех месяцев 2022 года российский авторынок составил 277332 автомобиля (-28,4%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 64% и составили 12289 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 6336 машин (-68%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 4909 проданных автомобилей, что на 68% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 4072 покупателя (-65%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи снизились на 69% и составили 3231 машину. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам марта также вошли ГАЗ (2886 шт., -36%), Skoda (2803 шт., -71%), Nissan (2699 шт., -53%), Volkswagen (2435 шт., -74%) и УАЗ (2206 шт., -19%).

Автомобили этих и других марок можно найти в салонах проверенных дилеров.