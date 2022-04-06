Как долго российский автопром будет жить под санкциями?

В рамках форума «FinAuto - 2022», который стартовал сегодня в Москве, с анализом ситуации и оценкой современной импортозависимости отечественного автопрома выступил независимый эксперт Сергей Бургазлиев.

Он напомнил присутствующим, что, по сути, нашу страну сегодня отрезали от американской и европейской финансовой систем, создали сложности в логистике. Большие трудности для автобизнеса конкретно создает и то, что американские поставщики высокотехнологичных товаров и услуг подконтрольны BIS (бюро промышленности и безопасности - агентство Министерства торговли США), они обязаны получать лицензии на экспорт в Россию электроники, авионики, компонентов для аэрокосмической промышленности и т.д. BIS также приняло правила об иностранных продуктах. Поэтому сегодня стоит запрет не только на экспорт высокотехнологичных товаров непосредственно американского производства, но и товаров иностранных государств, в которых используются американские технологии (например, оборудование). Поэтому ограничения на экспорт в Россию будут распространяться на электронику и полупроводники, изготовленные и в Азии с помощью американского оборудования и технологий.

Что касается других ограничений, эксперт напомнил, что в отношении России сегодня применено беспрецедентное количество санкций. Для сравнения: против Ирана (который уже более 40 лет живет под действием санкций) применено 3616 санкций, против Сирии - 2608, против КНДР - 2077, против Венесуэлы - 651, против Мьянмы - 510, против Кубы - 208. Против нашей страны уже введено 2754 санкции, но готовится очередной пакет, и это число может превысить 7 тысяч. То есть, речь идет о беспрецедентном количестве разных ограничений, которые в значительной степени подрывают экономику. Эксперт предположил, что действие этих ограничений может сохраниться достаточно долго, как минимум, на год. Наиболее пострадавшими от них окажутся наш финансовый, технологический и логистический секторы. Ущерб от санкций только в первый год, по оценкам JP Morgan, может составить 3 - 5% ВВП РФ.

Основываясь на опыте стран, которые уже ощутили на себе всю полноту жизни под санкциями, эксперт предположил, что Россия, как тот же Иран, может научиться обходить часть наложенных на нее ограничений. Для этого, вероятно, придется создавать некие транзитные компании, внедрять бартерные схемы «как в 90-е» (и в этом плане России, обладающей ценными ресурсами, есть что предложить для обмена), а в отношении финансов один из возможных вариантов ближайших действий - создание электронной валюты со странами, с которыми Россия будет торговать.

Из негатива - приходится признать, что отечественные программы по локализации (в отношении конкретно автомобильной отрасли), которые активно развивались в последние годы, своих целей так и не достигли, несмотря на большое количество созданных территорий и институтов «опережающего развития». Так, еще в 2016 году, по данным НИУ ВШЭ и РАНХиГС, средний уровень зависимости российских компаний от импорта эксперты называли около 40%. При этом в автомобильной отрасли этот уровень гораздо выше. А за последние 5 лет ситуация, по мнению Бургазлиева, стала еще хуже. Поэтому сегодня, после введения санкций, наш отечественный автопром оказался самостоятельно способен выпускать только два легковых автомобиля собственной разработки - LADA Niva и Granta (причем со значительным снижением эко-класса). Производитель грузовых автомобилей КАМАЗ также откатился на уровень 60-х годов.

Причины, по которым мы сегодня используем импортные детали: отечественные аналоги отсутствуют на рынке; они менее качественные; имеют более высокую цену; меньше соответствуют технологическим требованиям и ряд других.

Форум «FinAuto - 2022» продолжает свою работу. Прямая видеотрансляция мероприятия доступна на канале Автостат ТВ.



