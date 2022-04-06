АВТОСТАТ: в 2022 году российский авторынок в лучшем случае упадет на 35%

Сегодня в Москве стартовал 4-й ежегодный форум «FinAuto – 2022», который посвящен финансовым инструментам автомобильного рынка. Первым свой доклад представил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. Он рассказал о том, как российский авторынок выглядит в текущей ситуации. И вот основные моменты его доклада.

- По итогам 2021 года наш рынок занимал 11 место в мировом рейтинге. Так, в прошлом году было реализовано 1,54 млн новых легковых автомобилей (+3% к 2020 году). При этом возглавляет рейтинг Китай с результатом в 25,51 млн проданных машин (+4,3%). На втором месте – США (14,95 млн шт.; +2%), на третьем месте – Япония (4,45 млн шт.; -3,3%).

- В январе – марте текущего года рынок новых транспортных средств в России (данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт») упал на 21%. Самое большое падение показал сегмент легковых автомобилей (-25%). Также снижение рынка можно наблюдать в сегментах LCV (-0,2%) и среднетоннажных грузовых автомобилей (-1%). При этом рынок крупнотоннажных грузовиков и автобусов вырос – на 17% и 49% соответственно.

- Количество дилерских центров в России за год выросло незначительно (+10 штук). На начало 2022-го стало 3220 дилеров, а год назад было 3210. Однако за последние 10 лет наблюдается их сокращения – за это время их количество упало на 23%.

- Емкость рынка новых легковых автомобилей в прошлом году показала положительную динамику. Так, в 2021 году россияне потратили на их покупку 3,05 трлн рублей, что на 22,1% больше, чем в 2020-м. Это рекорд за всю историю российского рынка! Прежде всего, это связано с ростом цен на машины. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в прошлом году составила 1 990 000 рублей.

Кроме этого, экспертами агентства «АВТОСТАТ» был представлен прогноз рынка новых легковых автомобилей на 2022 год. По оптимистичному сценарию, его объем может составить 980 тыс. машин, что будет на 35% меньше, чем в 2021 году. Впрочем, при менее благоприятных сценариях развития ситуации падение рынка может быть и более глубоким. Естественно многое будет зависеть от военной спецоперации на Украине и ее последствий.

Автомобильный форум «FinAuto – 2022» продолжает свою работу. Прямой эфир вы можете смотреть на канале Автостат ТВ.

Фото: АВТОСТАТ