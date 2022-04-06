Mitsubishi показала хэтчбек Colt нового поколения для Европы

Компания Mitsubishi объявила о своем возвращении в B-сегмент европейского рынка спустя почти 10 лет с пятидверным хэтчбеком Colt нового поколения, продажи которого стартуют в Европе осенью 2023 года. Таким образом, хэтчбек Colt наряду с новым ASX расширит предложение Mitsubishi в Европе, где сегодня представлены модели Space Star и Eclipse Cross PHEV, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый Colt будет предлагать полный пакет оснащения, включая новейшие технологии и полный диапазон силовых установок. Производство модели будет запущено на заводе Renault в Бурсе в Турции. Как и ASX нового поколения, Colt будет построен на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как отмечается, фирменная эмблема Colt, появившаяся в 1962 году, украшала многочисленные поколения компактных моделей по всему миру, став одним из самых узнаваемых имен Mitsubishi. С 2004 по 2014 годы на европейском рынке было продано почти 404 тыс. единиц последнего поколения модели, производство которой также было налажено в Европе.

А вот какие модели могут появиться на российском рынке - читайте в "Календаре новинок".

Фото: Mitsubishi