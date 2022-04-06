В России был продан 500-тысячный кроссовер Renault Duster | АВТОСТАТ

В России был продан 500-тысячный кроссовер Renault Duster

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В России был продан 500-тысячный кроссовер Renault Duster

Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
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В марте нынешнего года российские дилеры Renault реализовали 500-тысячный кроссовер Duster. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев данные АЕБ по продажам этой модели за весь период ее присутствия на российском рынке.

Так, с 2012 года и по февраль 2022-го общий объем реализации французского кроссовера составил 499 596 единиц. А в опубликованном сегодня пресс-релизе АЕБ продажи Renault Duster за март составили 1 457 штук. Таким образом, суммарные продажи этой модели перешагнут рубеж в 500 тысяч реализованных автомобилей (итого – 501 053 шт.)

Напомним, что производство кроссовера Duster в России стартовало на московском заводе Renault в конце 2011 года, а в начале 2012-го он поступил в продажу. При этом год назад, в марте 2021 года, начались продажи «Дастера» второго поколения.

Сегодня российским покупателям этот кроссовер предлагается в 13 различных модификациях. На выбор – пять двигателей (один из них дизельный), три коробки передач (две механических и вариатор), привод – передний или полный. Цена модели составляет от 1 618 000 до 2 229 000 рублей.

Во сколько обходится содержание Renault Duster (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Renault

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажиsuvкроссоверыrenaultrenault duster

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