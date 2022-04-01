Минпромторг упростит требования к безопасности российских автомобилей

Минпромторг готовится снизить обязательные требования к безопасности автомобилей, выпускаемых российскими автозаводами. По данным издания Forbes, министерством разрабатывается новый техрегламент «О безопасности колёсных транспортных средств, выпускаемых в особый период», который направлен «исключительно на поддержку российских автомобильных предприятий, в отношении которых введены ограничения и которые испытывают сложности с поставками компонентов». В частности, сниженные требования позволят применять автокомпоненты, ввезенные в рамках параллельного импорта. Последний был легализирован в конце марта постановлением правительства РФ.

Российские автозаводы тем временем активно поддерживают переход к более мягким требованиям оснащения выпускаемых автомобилей. Об этом «Газете.Ru» заявили на АВТОВАЗе, КАМАЗе, УАЗе и в «Группе ГАЗ». Вместе с тем о конкретном перечне компонентов, которых автомобили лишатся уже в ближайшее время, представители автозаводов предпочитают не говорить.

«Данное решение позволит в условиях нехватки ряда импортных компонентов продолжить производство автомобилей, обеспечить загрузку конвейеров и занятость персонала», – отмечает официальный представитель АВТОВАЗа Сергей Ильинский. По его словам, в июне и июле завод планирует начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих, поиск альтернативных поставщиков для возвращения к производству стандартных модификаций также ведется.

«В нашей стране очень много малонаселенных и труднодоступных районов, где обязательное наличие техники, соответствующей стандарту «Евро-5» не всегда оправданно, – говорит официальный представитель КАМАЗа Олег Афанасьев. – Эта техника сложна в обслуживании и потребители, как правило, стараются избавиться от элементов «Евро-5», чтобы сделать ее более надежной». Упрощенные грузовики «КАМАЗ» соответствуют нормам токсичности выхлопа «Евро-2», при этом КАМАЗ продолжает выпуск грузовиков уровня «Евро-5».

В пресс-службе «Группы ГАЗ» заявили «Газете.Ru», что не планируют совсем отказываться от выпуска полноценных комплектаций своих машин, даже если минимальные требования к ним будут снижены.

Упрощенные требования необходимы, чтобы не допустить остановку производства автомобилей в период реализации программы импортозамещения компонентов, сообщили в пресс-службе УАЗа. После перехода на новую компонентную базу завод рассчитывает вернуться к выпуску машин, соответствующих актуальным техническим требованиям.

Самые критичные компоненты автомобиля, из-за которых приходится временно изменять действующие нормативы – это топливная система, элементы активной и пассивной безопасности и другая электроника – вплоть до парктроников, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Варианты действий в нынешней ситуации – либо быстро искать аналоги, в том числе в Китае, либо упрощать технический регламент. В этом случае получается, что российский автопром возвращается к требованиям, действовавшим 15 лет назад. Временный порядок придется ввести минимум на год – быстрее локализовать альтернативные компоненты вряд ли получится», – резюмирует эксперт.

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Фото: АВТОВАЗ