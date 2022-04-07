Компания Toyota представила обновленный седан Avalon, который будет доступен только в Китае, где в отличие от США модель пользуется спросом (с 2018 года тираж превысил 300 тыс. экземпляров). Производство Avalon для китайского рынка осуществляется на мощностях совместного предприятия Toyota-FAW.

Как пишет портал Motor.ru, рестайлинговую версию Toyota Avalon можно внешне отличить от дореформенной по новой передней и задней оптике, например, ходовые огни теперь имею форму бумерангов. Как и до обновления, для модели доступны два варианта дизайна радиаторной решетки, но с рестайлингом оба они слегка изменились. В салоне пересмотрена передняя панель: из-за того, что появился большой экран мультимедийной системы, количество физических кнопок и переключателей свели к минимуму – управление теперь в основном сенсорное. Диагональ цифровой приборной панели, которая положена Avalon в топовых комплектациях, составляет 12,3 дюйма.

В Китае Toyota Avalon доступен с 2-литровым двигателем мощностью 178 л.с. в паре с вариатором и 2,5-литровым «атмосферником» мощностью 209 л.с. и «автоматом». Также предлагается вариант с гибридной установкой, в состав которой входят та же безнаддувная бензиновая «четверка» 2.5 и электромотор, которые суммарно развивают 218 л.с.

Что же касается американского Avalon, то о его отставке стало известно еще летом прошлого года. Тогда сообщалось, что из-за невысокого спроса на модель и на седаны в целом Toyota приняла решение не вкладывать средства и усилия в разработку обновления четырехдверки. Так что 2022 год станет для флагманского седана в США последним.

Полный спсиок дилеров Toyota (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Toyota