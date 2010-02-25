На «ИжАвто» введено внешнее управление на 18 месяцев | АВТОСТАТ

На «ИжАвто» введено внешнее управление на 18 месяцев

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На прошедшем сегодня собрании кредиторов «ИжАвто» было принято решение о введении дальнейшей процедуры банкротства в виде внешнего управления предприятием сроком на 18 месяцев, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Ижевского автозавода.
В качестве кандидатуры арбитражного управляющего был предложен Михаил Котов, член Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Некоммерческого Партнерства «Национальная гильдия арбитражных управляющих» (Москва). Кроме того, предложено выбрать комитет кредиторов в количестве 5 человек (3 представителя Сбербанка России, по одному от банка «Урал-Сиб» и «АкБарс» банка).

Источник: АВТОСТАТ
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