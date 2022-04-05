Audi отзывает в России 1260 автомобилей

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 1260 автомобилей Audi A4, A5, A6, A7, A8, e-tron, Q7, Q8, RS, RS6, SQ7 и SQ8, реализованных с 2021-го по 2022 год. Причина отзыва: в автомобилях Audi определенного периода производства из-за отклонения в процессе производства может быть не полностью отключен режим транспортировки. При этом светодиод системы аварийного вызова в потолочном модуле горит красным, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях, на которые распространяется действие сервисного мероприятия, будет выполнено обновление программного обеспечения диагностического интерфейса шин данных. После этого будет сделана проверка, горит ли зеленым светодиод системы аварийного вызова в потолочном модуле. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, это уже второй отзыв автомобилей Audi в этом году. Так, 25 марта компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 1226 автомобилей Audi A4, A5, A6, A8, Q5, Q7 и Q8, реализованных с 2019-го по 2022 год. На автомобилях, на которые распространяется действие сервисного мероприятия, должны быть проверены углы установки колес и, при необходимости, выполнен ремонт.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности. Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

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Фото: Audi