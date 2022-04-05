В марте авторынок РФ показал один из худших результатов за 15 лет

Объем покупок новых легковых автомобилей в России по итогам марта 2022 года оказался одним из самых низких за всю историю наблюдений за рынком, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Так, в первый месяц весны россияне приобрели* 78,9 тыс. новых легковых машин, что оказалось на 43% меньше, чем в марте 2021 года. Более того, даже если рассматривать ежемесячные показатели авторынка с 2007 года, т.е. за 15 лет, то в марте никогда не было таких низких значений.

Если же учитывать статистику по всем месяцам, то хуже, чем в марте 2022-го, были показатели января 2017-го, января и февраля 2010-го, апреля и мая 2020-го. Как раз в апреле 2020 года было зафиксировано «дно» российского авторынка, итогом которого стали 54,5 купленных новых легковых машин. Напомним, тогда на фоне начала пандемии коронавируса был введен режим самоизоляции и приостанавливалась работа автосалонов.

Нынешний низкий показатель рынка объясняется последствиями военной спецоперации на Украине (приостановка поставок автомобилей, резкий рост цен на них и т.п.). При этом даже в январе и феврале 2022 года рыночные объемы были выше, чем в марте, хотя прежде всегда было наоборот.

А вот наивысший результат рынка за месяц был отмечен в декабре 2014 года – 279,2 тыс. единиц. То есть, это в 3,5 раза больше, чем сейчас.

Автомобили различных марок и моделей можно найти в салонах проверенных дилеров.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: ВАГНЕР