Alfa Romeo Stelvio и Giulia получили «драйверскую» версию Estrema

Компания Alfa Romeo представила «экстремальные» версии кроссовера Stelvio и седана Giulia. Продажи этих моделей в новой версии Estrema начнутся в Европе уже в апреле, пишет портал Motor.ru.

Начиная с этого года Alfa Romeo будет по-новому формировать линейки моделей. Комплектаций останется две: Super и Ti. Для тех, кому нужно больше спортивной атрибутики, предложат пакеты Sprint и Veloce. Версия Estrema займет место на вершине иерархии, причем такие машины будут продавать на всех рынках и позиционировать как Quadrifoglio на каждый день.

Среди главных визуальных отличий Estrema – видимый углепластик на щите решетки радиатора и боковых зеркалах. Также машины можно опознать по темным шильдикам на крыльях, черным колесам (19 дюймов у Giulia и 21 – у Stelvio) и тормозным суппортам. Салон – тоже с претензией на спортивность: тут и декоративные накладки из карбона, и алькантара на сиденьях, и обилие красной прострочки.

И Giulia, и Stelvio Estrema предложат с двумя двигателями на выбор: бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 280 л.с. (400 Нм) и дизелем 2.2 на 210 л.с. (470 Нм). Все машины идут с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом Q4. Помимо этого, они уже «в базе» оснащены электронноуправляемыми амортизаторами и самоблокирующимся механическим дифференциалом.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Alfa Romeo