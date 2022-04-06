Автозавод «Урал» снизил план производства на 2022 год

Автозавод «Урал» планирует в 2022 году выпустить 8,4 тыс. автомобилей, сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев. В настоящее время завод работает в штатном режиме с загрузкой 33 – 36 автомобилей в сутки, изменение режимы работы пока не рассматривается, пишет агентство «Финмаркет».

Ранее АЗ «Урал» планировал увеличить производство в этом году по сравнению с 2021 годом на 9% до 9421 штуки, продажи – на 8% до 9401 грузовика. В 2021 году предприятие выпустило 8652 тыс. грузовых автомобиля, реализовало 8702 машины.

Как отметил Павел Яковлев, в производственных планах сделан «акцент на проверенные временем модели грузовиков». Так, по его словам, «за многие годы эксплуатации отлично зарекомендовавший себя классический «Урал-4320» по-прежнему востребован на рынке и универсален для установки различных надстроек».

Автозавод «Урал» продолжает реализацию инвестпрограммы, намерен при поддержке государства ускорить ее выполнение. В этом году предприятие планирует удвоить инвестиции в развитие, направив на реализацию проектов 4,5 млрд рублей против 2,3 млрд рублей в 2021 году.

Напомним, АЗ «Урал» входит в «Объединенную машиностроительную группу», возглавляемую Дмитрием Стрежневым. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с марта 2020 года «Объединенная машиностроительная группа» владеет 100% уставного капитала завода.

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Фото: АЗ «Урал»