Рынок LCV и грузовиков в марте упал, автобусов – вырос

По итогам марта нынешнего года в России было куплено в общей сложности 17,6 тыс. новых коммерческих автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт», это на 13% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.

Половина этого рынка приходится на сегмент легкой коммерческой техники (LCV), объем которого в марте составил 8,8 тыс. единиц. Грузовым автомобилям (7,5 тыс. шт.) принадлежит здесь примерно 43%, а оставшиеся немногим более 7% заняли автобусы (1,3 тыс. шт.).

Среди них в марте сильнее всего упали рыночные объемы у LCV – на 21%. Рынок грузовиков сократился на 8%. А вот у автобусов он, наоборот, вырос, причем сразу на 57%.

Если рассматривать итоги 1 квартала 2022 года, то за это время объем рынка новых коммерческих автомобилей составил 53,3 тыс. экземпляров. И это на 7% больше, чем в январе – феврале прошлого года. Незначительное падение здесь наблюдается только в сегменте LCV (-0,2%), а у грузовиков и автобусов зафиксирован рост (+13% и +49% соответственно).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», рынок новых легковых автомобилей в марте упал на 43%. Более подробно об этом можно прочитать тут.

Фото: КАМАЗ