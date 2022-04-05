Япония ввела запрет на поставку дорогих автомобилей в Россию

Власти Японии с сегодняшнего дня ограничивают поставки в Россию предметов роскоши, в том числе и автомобилей. Эмбарго распространяется на модели дороже 6 млн иен (почти 50 тыс. долларов или около 4,1 млн рублей), причем как новые, так и подержанные, а также на мотоциклы стоимостью более 600 тыс. иен, пишет портал Motor.ru.

Таким образом, российский рынок лишится не только всех моделей Lexus, включая кроссовер UX, который стоит дешевле обозначенной суммы, но также кроссовера Toyota Highlander, внедорожника Land Cruiser 300 и минивэна Alphard. Кроме того, под эмбарго попадают Infiniti QX80 и представленный недавно Isuzu Mu-X. Что же касается Nissan Pathfinder, то его должны поставлять в страну с американского завода марки, а США ограничила поставки в Россию еще в середине марта. Что касается японских компаний, официально продающих в России мотоциклы, речь идет о моделях Suzuki и Yamaha стоимостью более 600 тыс. иен.

Напомним, в России имеют производство четыре японских автопроизводителя: Toyota выпускает в Санкт-Петербурге кроссовер RAV4 и бизнес-седан Camry, Nissan производит на своем петербургском предприятии кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano, Mitsubishi на калужском «ПСМА Рус» локализовала кроссоверы Outlander и Pajero Sport, а Mazda на совместном предприятии во Владивостоке собирает бизнес-седан Mazda6, а также кроссоверы CX-5 и CX-9. Кроме того, на российском рынке представлены марки Suzuki, Subaru и Isuzu, которые поставляют автомобили из-за рубежа.

Если Япония вводит запрет на поставку дорогих автомобилей в РФ, то у Китая даже и мыслей таких нет. О том, какие новинки из Поднебесной ожидаются на российском рынке, а также о другой полезной информации, вы можете узнать в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Бизнес Кар