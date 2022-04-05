Российский рынок новых легковых автомобилей в марте упал на 43%

В марте 2022 года россияне купили почти 79 тысяч новых легковых автомобилей, что на 43% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт» по регистрации транспортных средств.

Падение российского авторынка в марте существенно усилилось (в январе и феврале оно составляло 12%) вследствие военной спецоперации на Украине. После ее начала многие автопроизводители объявили о приостановке поставок автомобилей на российский рынок. Кроме этого, нарушение логистических цепочек поставок комплектующих вызвало остановку конвейеров на ряде автозаводов в РФ. Также обвал курса российского рубля в конце февраля – начале марта привел к тому, что новые автомобили за месяц подорожали, по данным сайта «Цена Авто», в среднем на 35 – 45%.

Порядка 60% всех купленных новых легковых машин в первый весенний месяц пришлось на пять марок: LADA (17,1 тыс. шт.), Kia (9,4 тыс. шт.), Hyundai (8,6 тыс. шт.), Renault (6,7 тыс. шт.) и Toyota (4,8 тыс. шт.). При этом все они демонстрируют падение – в диапазоне от 39% до 50%.

Еще сильнее упали объемы рынка у Skoda (-56%), Great Wall (-56%), Subaru (-57%), Volkswagen (-59%), Lexus (-67%), Cadillac (-70%) и JAC (-72%).

Впрочем, некоторым брендам в марте удалось показать рыночный рост. Так, китайский Haval (+10%) стал единственным производителем в ТОП-10, который оказался «в плюсе». На 16% выросли объемы рынка у Jeep, на 21% – у Opel, на 31% – у Citroen, на 57% – у Genesis, на 102% – у EXEED. Намного больший рост зафиксирован у DFM (в 10 раз) и Isuzu (в 37 раз), что в первую очередь связано с низкой сравнительной базой.

Что касается итогов 1 квартала нынешнего года, то за этот период жители РФ купили 264 тысячи новых легковых автомобилей. И это на 25% меньше по сравнению с результатом января – марта 2021 года.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ