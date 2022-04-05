АВТОВАЗ создал единое автосборочное производство

На АВТОВАЗе подписан приказ о создании единого автосборочного производства. Об этом свидетельствует документ, опубликованный пабликом Avtograd News. Официально содержание и цель создания данного распоряжения на АВТОВАЗе комментировать изданию «За рулем» отказались.

Суть приказа в том, что теперь вместо отдельных заводских подразделений – по сварке, окраске и сборке автомобилей платформы B0 (LADA Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero), LADA Granta и семейства Niva (Legend и Travel) – будут объединенные производства сварки, окраски и сборки завода в целом. Как говорил ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, данная реструктуризации позволит руководству АВТОВАЗа оперативно переводить работников с одной сборочной линии на другую, которая на тот момент будет укомплектована всеми необходимыми комплектующими.

АВТОВАЗ сегодня – предприятие полного цикла, с собственной металлургией, прессовым производством, мощностями по изготовлению автокомпонентов, включая силовые агрегаты и шасси. Научно-технический центр АВТОВАЗа позволяет провести полную разработку автомобиля, от дизайн-проекта до подготовки к серийному производству.

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Фото: АВТОВАЗ