Tesla в первом квартале 2022 года установила новый рекорд

Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом квартале 2022 года увеличил производство и продажи своих машин в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, компания произвела 305,4 тыс. автомобилей, в том числе 291,2 тыс. моделей 3 и Х и 14,2 тысячи – S и Y. Продажи Tesla в отчетный период достигли 310 тыс. машин, пишет агентство «Прайм». Поставки покупателям моделей S и X составили 14724 автомобиля, увеличившись в 7 раз по сравнению с первым кварталом 2021 года, а продажи Tesla Model 3 и Y выросли в 1,6 раза, до 295,3 тыс. единиц. Как отмечают в Tesla, большого объема производства и продаж удалось достичь, несмотря на постоянные проблемы с цепочками поставок и приостановками работы заводов.

В связи с этим ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck, изначально намеченный на конец 2021 года. Ожидается, что теперь он поступит в продажу не ранее 2023 года. Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам главы Tesla Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители. В то же время Tesla приостановила разработку самого бюджетного электрокара в линейке, чья стоимость должна была составить порядка 25 тыс. долларов. Однако о закрытии проекта, как заверил Илон Маск, речь не идет. Как сообщалось ранее, это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

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Фото: Tesla