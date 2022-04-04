За отказ отзывать автомобили в России производителям грозят санкции

Несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в самом ведомстве, подчеркнув, что компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности.

Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

В 2021 году Росстандарт согласовал 111 программ мероприятий (добровольный отзыв) по предотвращению причинения вреда от находящихся в эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 325945 единиц. Вместе с тем, в Росстандарте отмечают тенденцию по снижению количества отзываемых автомобилей, то есть несоответствующих требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Так, в 2020 году на ремонт было отозвано 648965 машин, а в 2019-м – 649594 единиц. Одной из причин этого является эффективность надзорных мероприятий на рынке, в том числе запущенной Росстандартом с 2018 года программы по натурным испытаниям автомобильной техники (всего на текущий момент проведены испытания 34 единиц автомобильной техники) и повышения возможности дистанционного контроля на рынке благодаря системе оформления ОТТС в электронном виде в связке с системой ЭПТС. Эти мероприятия привели к более ответственному подходу автопроизводителей к вопросам конструирования техники, соблюдения технологии ее производства и выбора поставщиков компонентов.

Напомним, что с 1 июля 2021 года автопроизводители начали загрузку «исторических» данных (за период с 2017 года по текущий момент) по отзывным программам в цифровую систему Росстандарта. Согласно имеющейся статистике, сформированной в системе автопроизводителями, по состоянию на январь 2022 года под различные отзывные программы попало свыше 6 млн 838 тыс. транспортных средств (около 16% парка транспортных средств в России).

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Фото: Росстандарт