Toyota представила 305-сильную полноприводную GR Corolla

Компания Toyota представила 300-сильную полноприводную GR Corolla, которая стала четвертой моделью в линейке GR. Производство новинки будет налажено на заводе Motomachi, на котором уже выпускаются GR Yaris и Lexus LC. Первыми рынками для Toyota GR Corolla станут США и Япония, где хэтчбек появится в продаже до конца 2022 года.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль сохранил 5-дверный кузов, который дополнительно усилен, но капот и передние двери выполнены из алюминия, а крыша – из углепластика. Также расширены передние и задние крылья, капот получил дополнительные воздухозаборники.

От компактного Toyota GR Yaris заимствованы 1,6-литровый бензиновый турбомотор, мощность которого увеличена до 305 л.с., а также полный привод. Новинка доступна только с 6-ступенчатой механической коробкой передач iMT с функцией автоматической синхронизации оборотов при переключениях.

Кроме того, у GR Corolla переработана подвеска и изменены настройки полного привода, усилены тормоза. В качестве опции предлагается пакет Performance, включающий в себя самоблокирующиеся дифференциалы Torsen спереди и сзади, а версия Circuit Edition подразумевает более агрессивный аэродинамический обвес кузова и рычаг «механики» с автографом Акио Тойоды.

Что касается интерьера, GR Corolla оснащается 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, спортивными сиденьями и имеет механический ручной тормоз в отличие от базового хэтчбека Toyota Corolla, у которого электронный «ручник».

Напомним, в настоящее время в линейку моделей GR входят купе GR Supra, GR 86 и хэтчбек GR Yaris. Сама линейка GR появилась в 2017 году для спортивных автомобилей, созданных при участии заводского гоночного подразделения Toyota Gazoo Racing.

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Фото: Toyota