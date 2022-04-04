Geely Tugella в марте 2022 года впервые стала бестселлером марки в России

Российские дилеры Geely в марте реализовали 1492 автомобиля, что на 14% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2022 года в России было продано 5543 машины китайской марки (+59%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в марте впервые стал купе-кроссовер Tugella с показателем 553 реализованных автомобиля (рост в 6,8 раза). Второе место по популярности занял компактный кроссовер Geely Coolray, чьи продажи составили 497 машин (-38%). Замыкает тройку бестселлеров Geely на этот раз кроссовер Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 408 покупателей. Напомним, эта модель появилась в нашей стране в сентябре прошлого года и стала первым автомобилем в массовом сегменте с технологией «мягкого гибрида», а с января 2022 года Geely Atlas Pro получил на российском рынке новую доступную модификацию с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Между тем, в феврале компания Geely завершила сертификацию в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. У российских дилеров Geely новинка появится во второй половине 2022 года, о комплектациях и ценах будет объявлено ближе к старту продаж. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

О том, какие еще новинки из КНР могут прийти на российский рынок, а также о продажах и дилерах китайских марок в нашей стране, можно узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Geely