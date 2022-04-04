В России растет спрос на автомобили Aurus на фоне санкций

Спрос на отечественные автомобили класса «люкс» Aurus в России умеренно растет на фоне санкций. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании «Аурус», отметив, что производство машин продолжается в соответствии с планом, несмотря на сложности с логистикой комплектующих, которые в настоящее время характерны для отрасли в целом. При этом автопроизводитель не отказывается от своих экспортных планов в страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка), однако изучает «возможности адаптации к новым реалиям в условиях существенных изменений».

Кроме того, компания «Аурус» продолжает работать над расширением своей модельной линейки. Так, в открытой базе Роспатента появились охранные документы на новый кабриолет и катафалк российской марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. В настоящее время на заводе в Елабуге осуществляется выпуск представительского седана Senat, а в 2022 году к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus.

Автомобили любых марок и моделей можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Aurus