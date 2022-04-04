АВТОВАЗ приостановил производство в связи с корпоративным отпуском

АВТОВАЗ с сегодняшнего дня ушел в корпоративный отпуск, который продлится до 24 апреля 2022 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, напомнив, что компания приняла решение о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. Как отмечается, данное решение позволит АВТОВАЗу накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

Между тем, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 22378 автомобилей LADA – это на 21% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 40423 машины, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19,6% против 23,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Стоит отметить, что в феврале АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel в специальном черном исполнении [BLACK] и c расширенным набором опций. Кроме того, на заводе «LADA Ижевск» стартовало серийное производство обновленной LADA Vesta. В ней использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей.

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Фото: АВТОВАЗ