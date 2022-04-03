Volkswagen может возобновить производство в России летом

Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде, которые с 3 марта приостановили производство автомобилей из-за специальной военной операции России на Украине и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих, могут возобновить работу в июне - июле 2022 года. Об этом газете «Ведомости» рассказали источники, знакомые с планами немецкой компании, однако представитель группы комментировать эту информацию не стал.

По словам одного из собеседников издания, производственный план на 2022 год Volkswagen в России пока не урезал. Другой источник знает, что выпуск кроссовера Skoda Kodiaq планируется перенести из Нижнего Новгорода в Калугу.

Напомним, в данный момент на заводе в Калуге производятся кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» Volkswagen Group Rus ведет контрактную сборку кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia. В 2021 году на производственных площадках компании было произведено 170,3 тыс. машин, из них 118 тысяч – на заводе компании в Калуге, а также 52,3 тыс. автомобилей – на производственной площадке в Нижнем Новгороде.

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Фото: Volkswagen Group Rus