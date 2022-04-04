Nissan оставит в Европе только гибриды и электромобили

Компания Nissan скорректировала стратегию электрификации на европейском рынке: автопроизводитель ускорит отказ от традиционных двигателей внутреннего сгорания, оставив в линейке только гибриды и электромобили. Разработка агрегатов, соответствующих экологическому стандарту Евро-7, остановлена, и уже с 2023 года все новые модели Nissan, которые появятся в Европе, будут электрическими или гибридными, пишет портал Motor.ru.

Модели с ДВС будут постепенно выводить из гаммы – выпуск таких автомобилей продолжится до тех пор, пока они вписываются в действующие эконормы. Согласно скорректированному плану, в 2026 году на все электрифицированные модели будет приходиться 75% продаж Nissan в Европе, а к 2030 году европейцев полностью лишат машин с бензиновыми или дизельными моторами без электрического довеска.

В настоящее время в портфеле Nissan есть пять электрифицированных моделей. Это гибридные Juke Hybrid и Qashqai e-Power, а также полностью электрические Ariya, Leaf и фургон Townstar. Некоторые их них в Европе пока не продаются, но должны появиться в ближайшее время.

Какие электромобили могут появиться в России – читайте в "Календаре новинок".

Фото: Nissan