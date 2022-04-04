В России числится свыше 2 млн мотоциклов

На территории РФ зарегистрировано 2 млн 274 тыс. мотоциклов. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам анализа парка транспортных средств по состоянию на 1 января 2022 года.

Почти 30% от общего количества мотоциклов в стране приходится на марку «ИЖ», что составляет 665 тыс. единиц. На втором месте находятся мотоциклы «Урал» (318 тыс. шт.) с долей рынка 14%. Замыкает тройку лидеров продукция Завода имени Дегтярева («ЗиД»), которой насчитывается 195 тыс. единиц. В ТОП-5 также попали мотоциклы белорусской марки «Минск» (173 тыс. шт.) и чешского производителя Jawa (130 тыс. шт.).

Среди моделей лидирует «ИЖ Юпитер» с показателем 419 тыс. экземпляров и долей более 18%. Вдвое меньше числится других мотоциклов бренда «ИЖ» – модели «Планета» (207 тыс. шт.). Сопоставимые друг с другом результаты имеют мотоциклы «ЗиД Восход» и «Урал 8.103» (189 тыс. и 182 тыс. шт. соответственно). Замыкает первую пятерку модельного рейтинга «Минск 3.112» (118 тыс. шт.), доля которого превысила 5%.

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Фото: Авито