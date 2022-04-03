ТОП-10 самых популярных новых автобусов на российском рынке

За первые два месяца 2022 года объем рынка новых автобуса в нашей стране составил 2452 единицы. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ по итогам обработки соответствующей информации*, это на 46% больше, чем за январь – февраль прошлого года.

Самым популярным автобусом на российском рынке остается PAZ 3205. За отчетный период на его долю пришлось более 26% от общего объема, что в количественном выражении составляет 647 единиц.

Второе и третье места в модельном рейтинге тоже занимают представители Павловского автозавода – PAZ 3204 и PAZ 4234 (378 и 208 шт. соответственно). Немного отстал от тройки лидеров NEFAZ 5299, результат которого равен 200 экземплярам. На пятой позиции расположился MAZ 206 с показателем 175 купленных автобусов.

В ТОП-10 самых популярных новых автобусов в России по итогам двух месяцев нынешнего года также попали: Volgabus 5270G (100 шт.), LIAZ 5292 (89 шт.), KAMAZ 6282 (76 шт.), LIAZ 6213 (68 шт.) и MAZ 103 (42 шт.).

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* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: ПАЗ