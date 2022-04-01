АВТОВАЗ начнет выпускать «облегченные» версии автомобилей LADA уже летом

В понедельник, 4 апреля, АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск, который перенесен с июля на апрель - в связи со сложностями в поставках комплектующих. В этот период компания займется восстановлением разорванных цепочек поставок комплектующих и накоплением запасов компонентов, говорится в пресс-релизе. Вопреки прогнозам скептиков, которые считали, что предприятие не скоро сможет вырваться из состояния простоев и после отпуска (санкции со стороны ряда недружественных России государств никто не отменял), руководство компании планирует уже в июне перейти на сборку спецверсий LADA - правда, с уменьшенным количеством иностранных комплектующих, и в первую очередь, электронных.

Как сообщает портал Лада.онлайн, ссылаясь на комментарий губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, часть комплектующих для отечественных «лад» уже найдена - их будут поставлять предприятию компании из азиатских стран, которые пока не называются, поскольку вопрос связан с договорами и логистикой.

По неофициальным данным, LADA Granta и LADA Niva - это автомобили, которые первыми станут на конвейер в виде облегченных спецверсий, предположительно, они будут выпускаться без ABS, ESP, ЭРА-ГЛОНАСС, а также без подушек безопасности. Возможно, автомобили лишатся одного или двух датчиков кислорода в системе выпуска, а также у них станет проще конструкция блока управления двигателем и его прошивка (соответственно экологический класс понизится). Потенциальных покупателей очень интересует вопрос, на сколько снизится цена таких упрощенных версий. Но пока ответа нет и быть не может, в силу целого ряда макроэкономических факторов.

Напомним, что на сегодняшний день LADA Granta и LADA Niva являются самыми локализованными моделями в российском автопроме. Согласно системе баллов, разработанной Минпромторгом, LADA Granta по уровню локализации имеет 4621 балл из 8800 возможных, Niva - 4156 баллов. Соответственно, убрав часть современной электроники, можно этот показатель (а соответственно и зависимость от иностранных поставщиков) значительно снизить.

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