В марте новые автомобили стали дороже на 35 – 45%

Цены на новые автомобили в марте оказались в среднем на 35 – 45% выше, чем в феврале. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав итоги мониторинга сайтов дистрибьюторов, который провел портал «Цена Авто» за период с 1 по 31 марта нынешнего года.

Отмеченное у 26 производителей повышение цен на автомобили (легковые и LCV) позволяет судить о среднем уровне удорожания от 35% до 45%. Впрочем, ряд других официально представленных на российском рынке компаний не обновил информацию о ценах или убрал ее со своих сайтов.

Практически все марки, поднявшие цены на свою продукцию, сделали это по всему модельному ряду. Причем у некоторых из них за прошлый месяц это случилось дважды. Например, АВТОВАЗ повышал стоимость своих моделей 1 и 16 марта. В итоге автомобили LADA стали дороже на 11 – 47% в зависимости от модели и комплектации.

Корейская Kia, которая удерживает лидерство по продажам среди иномарок, в марте повысила цены своих моделей на 24 – 39%. Также «отличились» и японские бренды. К примеру, у Mitsubishi автомобили подорожали в среднем на 42%, у Mazda – на 35%, а у Subaru – на 25%. Кроме этого, Honda подняла цены у кроссовера CR-V на 30%, а Isuzu – у пикапа D-Max (+50%).

Среди китайских марок выделяются Chery и EXEED, автомобили которых в марте стали дороже в среднем на 45%. А из «европейцев» можно отметить Peugeot, большинство моделей которого прибавило в цене от 29% до 50%.

При этом стоит напомнить, что в первой половине марта ряд автопроизводителей уже довольно резко поднимал цены на свою продукцию, например, Citroen (в среднем на 35%), Opel (+42%), Renault (+38%), Nissan (+35%). Во многом это объясняется последствиями военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине (серьезное падение курса рубля, приостановка поставок или производства автомобилей и пр.).

О том, на сколько выросли цены в рублевом выражении, в том числе по каждой модели, подробно расписано здесь.

Фото: АВТОСТАТ