Great Wall заявил, что остается в России и рассматривает новые долгосрочные инвестиции

Крупнейший китайский автопроизводитель Great Wall Motor заявил, что в его ближайших планах - остаться на российском рынке. Об этом сообщило издание Nikkei Asia, ссылаясь на прямые заявления руководителей бренда.

Так, секретарь правления Great Wall Сюй Хуэй объявил, что компания останется в стране «на некоторое время» и рассматривает долгосрочные инвестиции в Россию в размере более 3 миллиардов юаней (472 миллиона долларов). При этом он предупредил, что война на Украине и западные санкции могут вынудить его внести «некоторые коррективы». Он добавил, что спрос на автомобили Great Wall по-прежнему сохраняется, несмотря на недавнее падение продаж, поскольку продолжающийся конфликт и слабый рубль оказывают свое влияние на спрос. Тем не менее, Россия является крупнейшим рынком автопроизводителя за пределами Китая, а его завод в Туле, который заработал в 2019 году, остается первой и пока единственной зарубежной производственной площадкой.

Некоторые международные потребительские бренды приостанавливают или прекращают свою деятельность в России на фоне российской военной операции в Украине и санкций со стороны иностранных правительств. Но в соответствии с отказом Пекина осудить наступление России - китайские компании в основном продолжили вести бизнес в стране.

Напомним, что, по последним данным «Финмаркет», китайский автопроизводитель Great Wall Motors, выпускающий автомобили под брендом Haval («дочка» GWM) на тульском заводе, в 2021 году увеличил выручку от операций в России в 2,2 раза, пропорционально росту продаж на местном рынке. Как следует из отчетности концерна, его выручка в РФ в прошлом году составила 4,973 млрд юаней (около $780 млн).

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году китайский производитель сумел реализовать на нашем рынке около 1,3 тыс. автомобилей Great Wall (модели Wingle и Poer) и 36,7 тыс. автомобилей Haval (Jolion, F7, F7x, H9, H5). Четыре представителя из этого модельного ряда выпускаются в настоящее время на тульском предприятии, по полному циклу (штамповка, сварка, окраска, сборка). Производственная мощность завода на данном этапе составляет 80 тыс. машин в год, планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

Недавно компания Haval сертифицировала в России новый внедорожник Dargo и запатентовала внешний вид топовой версии среднеразмерного кроссовера H6 Supreme+.

О том, какие еще новинки из КНР могут прийти на российский рынок, а также о продажах и дилерах китайских марок в нашей стране, можно узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Haval