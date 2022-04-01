Совет Федерации предложил отмену двойного НДС при продаже автомобилей с пробегом

Двойной НДС при перепродажах автомобилей и мотоциклов с пробегом российские дилеры пытаются отменить уже не первый год. В последние годы эта инициатива возникала в недрах различных организаций и ведомств (Минпромторг, РОАД и другие) и вот сейчас снова возникла - уже на новой волне, на фоне борьбы с экономическими санкциями, наложенными на Россию со стороны ряда государств.

Сейчас инициатором по отмене двойного налогообложения в этом сегменте авторынка стал Совет Федерации. Разработан проект, на который ссылается агентство «ТАСС», ознакомившись с сутью предложений, отправленных Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину за подписью главы комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова.

Сегодня первичный НДС уже заложен в стоимость впервые продаваемой новой машины. Но на вторичном авторынке все происходит немного сложнее. Если покупатель - физическое лицо - спустя какое-то время хочет продать свой (уже подержанный) автомобиль дилеру (например, по схеме Trade-in), он НДС не платит. Но вот если дилер покупает у физлица автомобиль с пробегом, то потом не может продать машину другому юридическому лицу по реальной цене. Потому что второе лицо обязано при подобной сделке заплатить НДС с полной стоимости машины. К вычету в таком случае юрлицо может предъявить только НДС со своей наценки. Возникает двойное налогообложение.

Такая система тормозит развитие рынка автомобилей с пробегом, она потворствует возникновению серых схем, мешает развитию автомобильных аукционов и торговым сделкам между юрлицами, снижает скорость оборачиваемости автомобилей с пробегом, а также сказывается на ценах, потому что с учетом торговой наценки конечная цена перепродаваемого автомобиля становится выше среднерыночной.

Новым законопроектом предлагается, чтобы при перепродаже автомобилей и мотоциклов, в том числе между дилерами, «налоговая база определялась как разница между ценой реализации и ценой приобретения указанных авто и мотоциклов с учетом налога». Ранее в Министерстве финансов РФ не готовы были пойти навстречу официальным дилерам, однако сегодня, когда рассматриваются разные варианты поддержки значимых отраслей экономики, ситуация имеет более реальные шансы для изменения.

Напомним, что, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом составил почти 6 млн единиц. Часть этого рынка проходит через официальных дилеров, доля которых в прошлом году составила почти 13%. Для сравнения: в Германии на долю дилеров приходится около 50% продаж автомобилей с пробегом, в Великобритании - 42%, в Америке - 37%.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля с пробегом на рынке - с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ